Челябинский губернатор отменил масочный режим

Алексей Текслер разрешил не носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области. Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий», — уточнили в пресс-службе Текслера.

Ношение масок теперь носит рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендовано продолжить соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Масочный режим был введен в Челябинской области 12 мая 2020 года, в первую волну пандемии коронавируса. К концу мая 2022 года заболеваемость в регионе снизилась настолько, что стало возможным отменить обязательное ношение масок.