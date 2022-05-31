Челябинский губернатор отменил масочный режим

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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , медицинская маска, текслер алексей
Алексей Текслер разрешил не носить маски Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области. Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий», — уточнили в пресс-службе Текслера.

Ношение масок теперь носит рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендовано продолжить соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Масочный режим был введен в Челябинской области 12 мая 2020 года, в первую волну пандемии коронавируса. К концу мая 2022 года заболеваемость в регионе снизилась настолько, что стало возможным отменить обязательное ношение масок.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 1 июня отменил масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области. Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий», — уточнили в пресс-службе Текслера. Ношение масок теперь носит рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендовано продолжить соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания. Масочный режим был введен в Челябинской области 12 мая 2020 года, в первую волну пандемии коронавируса. К концу мая 2022 года заболеваемость в регионе снизилась настолько, что стало возможным отменить обязательное ношение масок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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