КПРФ готовит выдвижение на выборы свердловского губернатора. Но есть проблема

07 июня 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

КПРФ готова официально объявить об участии в выборах свердловского губернатора. Предвыборный съезд предварительно назначен на 18 июня. Об этом URA.RU рассказал глава обкома партии, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев, подтвердив, что сам претендует на выдвижение в губернаторы. «Пока у нас [собрание партии] назначено на 18 июня. Я одна из кандидатур. Но, естественно, мы рассматриваем разные варианты. Кто еще [может быть выдвинут на выборы]? Вы все увидите», — поделился с агентством Ивачев. Ранее его называли основным претендентом на участие в губернаторской кампании. В апреле зампред ЦК партии Леонид Калашников заявлял URA.RU, что именно Ивачев должен быть делегирован на выборы. Вместе с тем у свердловских коммунистов есть повод для беспокойства. По словам Ивачева, в данный момент партия пока не может преодолеть муниципальный фильтр — это процедура по сбору подписей городских и сельских депутатов, необходимая для выдвижения кандидата в губернаторы. «У нас 70 депутатов от компартии. Это больше, чем у всех других оппозиционных партий вместе взятых. Однако география — 31 муниципальная дума. А по закону должны быть представители из 75% всех дум области — то есть от 55 муниципалитетов», — уточнил Ивачев. Лидер обкома выразил уверенность, что в конечном итоге КПРФ преодолеет барьер. «Ситуация такая, что „Единая Россия“ может блокировать выдвижение практически любого кандидата. Нам будет тяжеловато. Но мы ведем работу, чтобы этот фильтр преодолеть», — заключил он. Официально об участии в свердловских выборах пока не объявил ни один из кандидатов. Но уже известно, что на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев, который уже заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина и сформировал избирательный штаб. Выборы состоятся 11 сентября — такую дату утвердили депутаты областного заксобрания.