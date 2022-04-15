КПРФ раскрыла интригу с кандидатом в свердловские губернаторы

16 апреля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Леонид Калашников намекнул на будущего кандидата от КПРФ на свердловских выборах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Кандидатом от КПРФ на выборах свердловского губернатора с большой долей вероятности станет секретарь обкома, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Об этом URA.RU заявил зампредседателя ЦК партии Леонид Калашников во время визита в Екатеринбург, уточнив, что официально Ивачев пока не выдвинут. «Мы проводили предварительные праймериз. И Александр зарекомендовал себя как очень активный, исполнительный, инициативный кандидат в губернаторы. <…> Мы с ним вчера шли [по Екатеринбургу], я спрашиваю: „Это что за здание?“. Оказалось, приемная [экс-мэра Евгения] Ройзмана. Говорю: „О, пошли к Ройзману“. Зашли, пообщались. Понимаете, Александр не боится — не боится общаться с людьми, отвечать на вопросы», — пояснил Калашников. Глава аппарата фракции КПРФ в Госдуме, депутат Нина Останина, отвечая на вопрос URA.RU о возможном кандидате, также указала на Ивачева: «Самое главное, что население Свердловской области понимает — другой альтернативы власти, кроме КПРФ, здесь нет. Вопрос в том, кого выберет население. А оно уже определилось — это коммунисты, это Ивачев». До этого момента в кулуарах партии сохранялась интрига с фигурой будущего кандидата. Обсуждалось, что основным претендентом может быть Ивачев, однако, по слухам, у федерального руководства КПРФ были сомнения на его счет: политика считали слишком недоговороспособным. Его конкурентом за выдвижение долгое время называли лидера КПРФ в Асбесте Наталью Крылову. А в последние дни появились разговоры, что партия может выдвинуть кого-то из федеральных коммунистов. Федеральное руководство КПРФ приехало в Екатеринбург на закрытое совещание с секретарями уральских отделений. Одним из главных вопросов повестки стали выборы губернатора Свердловской области. Ранее коммунисты объявили о готовности принять участие в кампании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Кандидатом от КПРФ на выборах свердловского губернатора с большой долей вероятности станет секретарь обкома, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Об этом URA.RU заявил зампредседателя ЦК партии Леонид Калашников во время визита в Екатеринбург, уточнив, что официально Ивачев пока не выдвинут. «Мы проводили предварительные праймериз. И Александр зарекомендовал себя как очень активный, исполнительный, инициативный кандидат в губернаторы. <…> Мы с ним вчера шли [по Екатеринбургу], я спрашиваю: „Это что за здание?“. Оказалось, приемная [экс-мэра Евгения] Ройзмана. Говорю: „О, пошли к Ройзману“. Зашли, пообщались. Понимаете, Александр не боится — не боится общаться с людьми, отвечать на вопросы», — пояснил Калашников. Глава аппарата фракции КПРФ в Госдуме, депутат Нина Останина, отвечая на вопрос URA.RU о возможном кандидате, также указала на Ивачева: «Самое главное, что население Свердловской области понимает — другой альтернативы власти, кроме КПРФ, здесь нет. Вопрос в том, кого выберет население. А оно уже определилось — это коммунисты, это Ивачев». До этого момента в кулуарах партии сохранялась интрига с фигурой будущего кандидата. Обсуждалось, что основным претендентом может быть Ивачев, однако, по слухам, у федерального руководства КПРФ были сомнения на его счет: политика считали слишком недоговороспособным. Его конкурентом за выдвижение долгое время называли лидера КПРФ в Асбесте Наталью Крылову. А в последние дни появились разговоры, что партия может выдвинуть кого-то из федеральных коммунистов. Федеральное руководство КПРФ приехало в Екатеринбург на закрытое совещание с секретарями уральских отделений. Одним из главных вопросов повестки стали выборы губернатора Свердловской области. Ранее коммунисты объявили о готовности принять участие в кампании.