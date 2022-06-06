06 июня 2022

В Свердловской области объявлены выборы губернатора. Дата

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Выборы свердловского губернатора пройдут 11 сентября Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Выборы губернатора Свердловской области официально назначены на 11 сентября. Такое решение единогласно приняли депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Новый глава региона будет избран в формате всенародного голосования.

«Предлагается назначить очередные выборы губернатора Свердловской области на 11 сентября», — объявил председатель комитета по вопросам законодательства Дмитрий Жуков. Решение поддержали все 48 присутствующих депутатов.

Спикер парламента Людмила Бабушкина напомнила, что в соответствии с избирательным кодексом голосование назначается именно заксобранием. «Согласно требованиям федерального и областного законодательства, депутатам необходимо не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней, до дня выборов назначить дату. Днем голосования на выборах главы региона является второе воскресенье сентября», — уточнила председатель. Ранее Бабушкина раскрывала URA.RU, что выборы пройдут в прямом формате.

Публично об участии в свердловских выборах пока не объявил ни один из кандидатов. Однако уже известно, что на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев, который уже заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина и сформировал избирательный штаб. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. По кандидатам от других партий интрига сохраняется.

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Выборы губернатора Свердловской области официально назначены на 11 сентября. Такое решение единогласно приняли депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Новый глава региона будет избран в формате всенародного голосования. «Предлагается назначить очередные выборы губернатора Свердловской области на 11 сентября», — объявил председатель комитета по вопросам законодательства Дмитрий Жуков. Решение поддержали все 48 присутствующих депутатов. Спикер парламента Людмила Бабушкина напомнила, что в соответствии с избирательным кодексом голосование назначается именно заксобранием. «Согласно требованиям федерального и областного законодательства, депутатам необходимо не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней, до дня выборов назначить дату. Днем голосования на выборах главы региона является второе воскресенье сентября», — уточнила председатель. Ранее Бабушкина раскрывала URA.RU, что выборы пройдут в прямом формате. Публично об участии в свердловских выборах пока не объявил ни один из кандидатов. Однако уже известно, что на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев, который уже заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина и сформировал избирательный штаб. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. По кандидатам от других партий интрига сохраняется.
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