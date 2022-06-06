В ХМАО билеты на старые фильмы продают дороже, чем на новинки

07 июня 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов доходит до 350 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В кинотеатрах Югры билеты на фильмы, которые вышли в повторный прокат, продают дороже, чем на сеансы с новинками. Стоимость доходит до 350 рублей. Расписание доступно на официальных сайтах кинотеатров. «Стоимость билетов на фильм 2013 года „Волк с Уолл-стрит“ составляет 350 рублей („Югра-Синема“, Нижневартовск). Тем временем цена сеанса на ленту 2022 года „Анчартед: На картах не значится“ („Синема Парк“, Сургут) начинается со 150 рублей», — следует из афиши кинотеатров. В администрации кинотеатра «Югра-Синема» условия ценообразования на фильмы повторного проката пообещали прокомментировать позднее. На момент публикации материала ответ не поступил. При этом повышение стоимости билетов сейчас характерно для всей индустрии кинотеатров. «У нас выросли расходы на демонстрацию кинофильмов и оборудование кинопроекционное — кинолампы очень сильно подорожали, поэтому и цены выросли. С дистрибьюторами расчет остался 50 на 50, но перешли на понедельную оплату. Раньше мы оплачивали фильм по окончанию проката. Тоже это создает некие трудности», — поделилась с корреспондентом URA.RU заместитель директора кинотеатра «Мир» в Нижневартовске Дарья Антонюк. Ранее URA.RU писало, что из-за отмены голливудских премьер в ХМАО покажут советские фильмы 1960—1970 годов. В рамках санкционной политики крупные западные дистрибьюторы приостановили показ своих картин в российских кинотеатрах после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В кинотеатрах Югры билеты на фильмы, которые вышли в повторный прокат, продают дороже, чем на сеансы с новинками. Стоимость доходит до 350 рублей. Расписание доступно на официальных сайтах кинотеатров. «Стоимость билетов на фильм 2013 года „Волк с Уолл-стрит“ составляет 350 рублей („Югра-Синема“, Нижневартовск). Тем временем цена сеанса на ленту 2022 года „Анчартед: На картах не значится“ („Синема Парк“, Сургут) начинается со 150 рублей», — следует из афиши кинотеатров. В администрации кинотеатра «Югра-Синема» условия ценообразования на фильмы повторного проката пообещали прокомментировать позднее. На момент публикации материала ответ не поступил. При этом повышение стоимости билетов сейчас характерно для всей индустрии кинотеатров. «У нас выросли расходы на демонстрацию кинофильмов и оборудование кинопроекционное — кинолампы очень сильно подорожали, поэтому и цены выросли. С дистрибьюторами расчет остался 50 на 50, но перешли на понедельную оплату. Раньше мы оплачивали фильм по окончанию проката. Тоже это создает некие трудности», — поделилась с корреспондентом URA.RU заместитель директора кинотеатра «Мир» в Нижневартовске Дарья Антонюк. Ранее URA.RU писало, что из-за отмены голливудских премьер в ХМАО покажут советские фильмы 1960—1970 годов. В рамках санкционной политики крупные западные дистрибьюторы приостановили показ своих картин в российских кинотеатрах после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.