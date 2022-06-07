Еще одна страна Европы выступила против антироссийских санкций

07 июня 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

В Сербии заявили, что придерживаются нейтральной позиции Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета выступили против введения антироссийских санкций. Об этом рассказал член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. «Республика Сербская также подтвердила выводы Народной Скупщины о том, что выступает против введения санкций против России», — заявил Милорад Додик, передает ТАСС со ссылкой на телеканал РТРС. По его словам, это подтверждает нейтральную позицию страны. Мир ощущает последствия кризиса, который возник из-за санкций против РФ, отметил Додик. Он сообщил, что в связи с этим приоритетом Сербии является обеспечение населения достаточным количеством энергоресурсов, электричества и еды. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. По его словам, санкции Евросоюза «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета выступили против введения антироссийских санкций. Об этом рассказал член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. «Республика Сербская также подтвердила выводы Народной Скупщины о том, что выступает против введения санкций против России», — заявил Милорад Додик, передает ТАСС со ссылкой на телеканал РТРС. По его словам, это подтверждает нейтральную позицию страны. Мир ощущает последствия кризиса, который возник из-за санкций против РФ, отметил Додик. Он сообщил, что в связи с этим приоритетом Сербии является обеспечение населения достаточным количеством энергоресурсов, электричества и еды. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. По его словам, санкции Евросоюза «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов.