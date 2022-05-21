Сербия не будет вводить санкции против России

22 мая 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Сербия не будет вводить санкции против РФ сколько сможет, заявил Александр Вучич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сербия не будет вводить санкции против России сколько сможет, так как это предусмотрено в решении Совета национальной безопасности страны. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — так Вучич в эфире TV Pink ответил на вопрос журналистов дополнить позицию по ситуации на Украине. Сербский президент отметил, что он «и сегодня не услышал позиции „за“ или „против“ [антироссийских] санкций. [Говорят], если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика», сказал политик. Политика Сербии в отношении России не соответствует курсу Евросоюза, поэтому стоит обсудить целесообразность финансовой помощи стране — кандидату на вступление в ЕС. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, который обратился к Еврокомиссии. Месяц назад на президентских выборах в Сербии победил союзник России, действующий глава государства Александр Вучич, он заявлял о планах сохранять партнерские и дружеские отношения с РФ. Сербский президент также назвал несправедливыми требования ЕС о введении санкций против России из-за спецоперации на Украине. По его словам, Сербию вынудили проголосовать за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) с помощью шантажа. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сербия не будет вводить санкции против России сколько сможет, так как это предусмотрено в решении Совета национальной безопасности страны. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — так Вучич в эфире TV Pink ответил на вопрос журналистов дополнить позицию по ситуации на Украине. Сербский президент отметил, что он «и сегодня не услышал позиции „за“ или „против“ [антироссийских] санкций. [Говорят], если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика», сказал политик. Политика Сербии в отношении России не соответствует курсу Евросоюза, поэтому стоит обсудить целесообразность финансовой помощи стране — кандидату на вступление в ЕС. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, который обратился к Еврокомиссии. Месяц назад на президентских выборах в Сербии победил союзник России, действующий глава государства Александр Вучич, он заявлял о планах сохранять партнерские и дружеские отношения с РФ. Сербский президент также назвал несправедливыми требования ЕС о введении санкций против России из-за спецоперации на Украине. По его словам, Сербию вынудили проголосовать за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) с помощью шантажа. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ.