Компания пермских властей второй год подряд терпит убытки

ОАО «КРПК» улучшило финансовые показатели, но осталось убыточным Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

ОАО «Корпорация развития Пермского края» (ОАО «КРПК»), выступающая инвестором по застройке правобережной части Березников, второй год подряд терпит многомилионные убытки. Бухгалтерская отчетность акционерного общества за 2021 год представлена на сайте государственного информресурса бухгалтерской отчетности ФНС. За год КРПК смогла улучшить финансовые показатели, но осталось убыточной.

«Выручка за 2021 год: 250 млн рублей; убыток: 466 млн рублей», — указано на сайте. Чистые активы корпорации на конец 2021 года составили 2,26 млрд рублей. По итогам 2020 года КРПК получила убыток в размере 529 млн рублей.

Стопроцентным собственником ОАО «КРПК» является правительство Прикамья в лице министерства строительства края. Корпорация реализует инвестпроект по строительству жилья в правобережной части города Березники (ЖК «Любимов») для переселения жителей из зоны техногенной аварии. Стройку курируют федеральные власти. Кроме того, КРПК выступает инвестором проекта развития судостроительной отрасли в Прикамье.

Также на стадии обсуждения строительство в Перми спортивной арены вместимостью 10,5 тыс. мест. Сейчас корпорация ведет переговоры о реализации этого проекта в рамках государственно-частного партнерства с ПАО «Газпромбанк» и его подразделением — ООО «Инфраструктура ГЧП».