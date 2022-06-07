Политолог заявил о стратегической важности 2 фронта на Украине

Параллельно с освобождением Донбасса РФ необходимо начать наступление на юге Украины, считает Владимир Евсеев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Параллельно с освобождением Донбасса вооруженным силам России стратегически важно открыть второй фронт на юге Украины, чтобы максимально ослабить силы ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«По некоторым данным сейчас уже есть российское военное присутствие на юге Украины — в Херсонской области. Может быть одновременное наступление и там. И поскольку киевский режим бросил все силы на то, чтобы не дать окружить лисичанскую группировку, на перемалывание этих войск потребуется время. Как раз стоит начать наступление на юге Украины. Освободить Николаевскую область, взять под контроль территорию Одесской. Это будет отвлекать вооруженные силы Украины. Им придется действовать на два фронта, и сопротивление на юге будет ослабевать. Мы стараемся максимально оттягивать на себя войска из Харькова. Насколько я знаю, там уже нет ВСУ, туда брошена нацгвардия, силы у них заканчиваются», — объяснил Владимир Евсеев.

По мнению спикера, взятие под контроль Одессы также позволит остановить поставку оружия в этом направлении. «Нам нужен приднестровский коридор. Он снизит проблему Приднестровья, так как там произойдет смыкание войск, и это изолирует Одесскую область, отрежет коммуникации, потому что именно туда идет постоянный поток оружия. У Украины останется только авиационный путь, но он накрывается российской противовоздушной обороной», — подчеркнул Евсеев.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. На втором этапе спецоперации Россия должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

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