Шойгу отчитался о прорыве сухопутной блокады Крыма

Попасть в Крым на автомобиле теперь можно не только по мосту, но и по материковой части. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сообщил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».
Кроме того, Минобороны РФ совместно с РЖД создали все условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. По словам Шойгу, общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составила 1200 километров.
Также была возобновлена беспрепятственная подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Российские военные восстановили ее сразу после начала спецоперации РФ на Украине. Для этого они взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды на полуостров.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
Попасть в Крым на автомобиле теперь можно не только по мосту, но и по материковой части. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сообщил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Кроме того, Минобороны РФ совместно с РЖД создали все условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. По словам Шойгу, общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составила 1200 километров. Также была возобновлена беспрепятственная подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Российские военные восстановили ее сразу после начала спецоперации РФ на Украине. Для этого они взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды на полуостров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.