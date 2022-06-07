Шойгу отчитался о прорыве сухопутной блокады Крыма

Российские военные восстановили автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Попасть в Крым на автомобиле теперь можно не только по мосту, но и по материковой части. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сообщил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

Кроме того, Минобороны РФ совместно с РЖД создали все условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. По словам Шойгу, общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составила 1200 километров.

Также была возобновлена беспрепятственная подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Российские военные восстановили ее сразу после начала спецоперации РФ на Украине. Для этого они взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды на полуостров.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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