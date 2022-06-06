Тюменцы получат повышенные пенсии

В среднем увеличение составило 1800 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюменской области в июне получат проиндексированные на 10% пенсии. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ПФР. В среднем выплаты для тюменцев увеличились на 1800 рублей.

«Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. В Тюменской области индексация коснулась более 340 тысяч человек, чьи пенсии в среднем увеличились на 1 800 рублей», — сообщили URA.RU в региональном отделении ПФР.

При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательный размер индексации зависит от размера выплат, получаемых до нее. Он рассчитывается строго индивидуально.

Повышение коснулось всех видов пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом: страховых и по государственному обеспечению, включая социальные. Ранее URA.RU писало, что по указу президента РФ Владимира Путина с 1 июня в стране в целом, и Тюменской области в частности, прожиточный минимум, МРОТ и зависящие от них пособия увеличили на 10%.