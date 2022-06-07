Apple, Lego, Samsung и Nike остаются в России

07 июня 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Магазины иностранных брендов по прежнему останутся в РФ, сообщил глава Inventive Retail Group Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, останется на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа магазинов. Об этом сообщил глава группы компаний Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла». «Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — цитирует Смыкова ТАСС. По словам руководителя компании, необходимо проследить за тем, чтобы переключение на схему параллельного импорта не привело к тотальной деградации качества продукции. Ранее многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Так, о своем уходе объявила американская корпорация Apple, бренды Nike, ASOS и Adidas. Кроме того, деятельность на территории РФ прекратила IT-компания IBM и владелец бренда Zara, компания Inditex. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, останется на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа магазинов. Об этом сообщил глава группы компаний Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла». «Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — цитирует Смыкова ТАСС. По словам руководителя компании, необходимо проследить за тем, чтобы переключение на схему параллельного импорта не привело к тотальной деградации качества продукции. Ранее многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Так, о своем уходе объявила американская корпорация Apple, бренды Nike, ASOS и Adidas. Кроме того, деятельность на территории РФ прекратила IT-компания IBM и владелец бренда Zara, компания Inditex.