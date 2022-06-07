Военный эксперт объяснил тактическую важность Святогорска

07 июня 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

После Святогорска вооруженные силы РФ пойдут на Одессу и Николаев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие под контроль Святогорска в ДНР поможет вооруженным силам РФ окружить донецкую украинскую группировку. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Святогорск — это один из ключевых пунктов, чтобы, наконец, замкнуть окружение всей донецкой украинской группировки и создать возможности для более масштабного наступления в направлении Одессы-Николаева. То есть создать выход на левобережье и юг Украины. Николаев и Одессу взять необходимо, иначе нельзя признать спецоперацию успешной», — подчеркнул Владимир Прохватилов. По словам спикера, России нужно будет установить полный контроль над всем Черным морем. «Вооруженным силам России необходимо взять Николаев и Одессу и полностью отрезать Украину от Черного моря. Тогда посыплются очень многие проекты, в том числе и британский по созданию очередной великой державы, там и Речь Посполитая (восстановление былой мощи Польши, — прим. URA.RU), и Intermarium или „Междуморье“, то есть присутствие на территории от Балтийского до Черного моря. Сейчас для России задача номер один — контроль за двумя городами и полностью над морем», — объяснил Прохватилов. Во время селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Взятие под контроль Святогорска в ДНР поможет вооруженным силам РФ окружить донецкую украинскую группировку. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Святогорск — это один из ключевых пунктов, чтобы, наконец, замкнуть окружение всей донецкой украинской группировки и создать возможности для более масштабного наступления в направлении Одессы-Николаева. То есть создать выход на левобережье и юг Украины. Николаев и Одессу взять необходимо, иначе нельзя признать спецоперацию успешной», — подчеркнул Владимир Прохватилов. По словам спикера, России нужно будет установить полный контроль над всем Черным морем. «Вооруженным силам России необходимо взять Николаев и Одессу и полностью отрезать Украину от Черного моря. Тогда посыплются очень многие проекты, в том числе и британский по созданию очередной великой державы, там и Речь Посполитая (восстановление былой мощи Польши, — прим. URA.RU), и Intermarium или „Междуморье“, то есть присутствие на территории от Балтийского до Черного моря. Сейчас для России задача номер один — контроль за двумя городами и полностью над морем», — объяснил Прохватилов. Во время селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.