Sputnik: Латвия создает условия для грабежа русских

07 июня 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Латвийские власти намеренно создают условия для уничтожения национального самосознания русских латвийцев, считает шеф-редактор Sputnik Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Латвии намеренно создают «информационный вакуум» для того, чтобы «ограбить» русскоязычных жителей страны — лишить их национального самосознания. Об этом заявил главный редактор Sputnik Литва Марат Касем. По мнению собеседника, латвийские власти пытаются украсть человеческую память, «убить в латвийских русских их русскость, русское самосознание». Именно с этой целью, считает Марат Касем, руководство страны создает искусственную тишину в информационном пространстве. «Запланирован снос памятников [советским воинам-освободителям], введены всевозможные запреты, и для того, чтобы запретить все остальное, нужны вот эти идеальные условия — тишина. Эту тишину пытаются создать искусственно, создают такой искусственный вакуум. Это такая новая политическая традиция в Латвии — все запрещать», — объяснил Марат Касем в эфире радио Sputnik. Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии сообщил, что с 9 июня в стране будет запрещено вещание оставшихся 80 российских телеканалов. Соответствующие ограничения вводятся на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Латвии намеренно создают «информационный вакуум» для того, чтобы «ограбить» русскоязычных жителей страны — лишить их национального самосознания. Об этом заявил главный редактор Sputnik Литва Марат Касем. По мнению собеседника, латвийские власти пытаются украсть человеческую память, «убить в латвийских русских их русскость, русское самосознание». Именно с этой целью, считает Марат Касем, руководство страны создает искусственную тишину в информационном пространстве. «Запланирован снос памятников [советским воинам-освободителям], введены всевозможные запреты, и для того, чтобы запретить все остальное, нужны вот эти идеальные условия — тишина. Эту тишину пытаются создать искусственно, создают такой искусственный вакуум. Это такая новая политическая традиция в Латвии — все запрещать», — объяснил Марат Касем в эфире радио Sputnik. Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии сообщил, что с 9 июня в стране будет запрещено вещание оставшихся 80 российских телеканалов. Соответствующие ограничения вводятся на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.