06 июня 2022

Под мужчиной в Салехарде провалился асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал дороги на перекрестке улиц Куйбышева - Блюхера. Курган, дорожные знаки, улица куйбышева, объезд, провал на дороге
Сейчас власти Салехарда провалившийся участок отметили ограждением Фото:

Мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Сейчас профильные службы на месте проводят обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В настоящее время профильными службами города проводится обследование участка. В целях безопасности участок отмечен ограждением. В ближайшие дни повреждение будет устранено в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в пресс-службе властей.

Также там отметили, что вопрос о компенсации пострадавшему «может быть решен в рамках правового поля». Как сообщают в соцсетях, мужчина травмировал ногу. В прокуратуру региона был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее асфальт провалился на главной трассе ЯНАО Салехард — Сургут. Это не первый случай, когда в регионе случаются подобные инциденты.

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Мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Сейчас профильные службы на месте проводят обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «В настоящее время профильными службами города проводится обследование участка. В целях безопасности участок отмечен ограждением. В ближайшие дни повреждение будет устранено в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в пресс-службе властей. Также там отметили, что вопрос о компенсации пострадавшему «может быть решен в рамках правового поля». Как сообщают в соцсетях, мужчина травмировал ногу. В прокуратуру региона был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее асфальт провалился на главной трассе ЯНАО Салехард — Сургут. Это не первый случай, когда в регионе случаются подобные инциденты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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