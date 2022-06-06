Под мужчиной в Салехарде провалился асфальт

Сейчас власти Салехарда провалившийся участок отметили ограждением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Сейчас профильные службы на месте проводят обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«В настоящее время профильными службами города проводится обследование участка. В целях безопасности участок отмечен ограждением. В ближайшие дни повреждение будет устранено в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в пресс-службе властей.

Также там отметили, что вопрос о компенсации пострадавшему «может быть решен в рамках правового поля». Как сообщают в соцсетях, мужчина травмировал ногу. В прокуратуру региона был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее асфальт провалился на главной трассе ЯНАО Салехард — Сургут. Это не первый случай, когда в регионе случаются подобные инциденты.