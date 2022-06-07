Банк России повысил лимит на перевод долларов за границу

С 8 июня физлицам можно переводить за границу до 150 тысяч долларов
Центральный Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран осуществлять переводы за границу до 150 тысяч долларов в месяц. Ранее лимит составлял всего 50 тысяч долларов.
«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 $ тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении, которое появилось на официальном сайте регулятора.
Уточняется, что такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тысяч долларов в месяц.
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