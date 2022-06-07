Банк России повысил лимит на перевод долларов за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, курс доллара, валюта, доллар
С 8 июня физлицам можно переводить за границу до 150 тысяч долларов Фото:

Центральный Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран осуществлять переводы за границу до 150 тысяч долларов в месяц. Ранее лимит составлял всего 50 тысяч долларов.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 $ тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении, которое появилось на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тысяч долларов в месяц.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Центральный Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран осуществлять переводы за границу до 150 тысяч долларов в месяц. Ранее лимит составлял всего 50 тысяч долларов. «С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 $ тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении, которое появилось на официальном сайте регулятора. Уточняется, что такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тысяч долларов в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...