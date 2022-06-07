Тарифы на ремонт домов начнут повышать без разрешения жильцов

08 июня 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

В РФ хотят повышать тариф за ремонт дома без собрания жильцов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Плату за содержание и ремонт домов хотят индексировать без дополнительного согласования с собственниками квартир. Минстрой рассмотрит возможность таких изменений в законодательстве РФ. «Минстрой рассмотрит возможность законодательных изменений, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы», — сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минстроя на инициативу Торгово-промышленной палаты (ТПП). Согласно данным, в этом случае, проводить собрание собственников жилья не придется, если повышение тарифов без их решения будет прописано в договоре с управляющей компанией, отметили в ведомстве. ТПП направила такое предложение весной текущего года, как меру поддержки отрасли ЖКХ из-за сложившейся ситуации в стране. «Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях», — напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Он отметил, что, если владельцы этого не делают, то решение принимает муниципальное управление. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что введение новых правил может привести к тому, что управляющая компания попытается выдать этот пункт договора за неизбежный или может утаить его. По его мнению, «если в договоре собственника с УК предусмотрена индексация платы за содержание, то законодательные изменения фактически излишни — в праве действует принцип „свободы договора“», — подчеркнул Склянчук. Ранее сообщалось, что плановая индексация тарифов за услуги ЖКХ не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Плату за содержание и ремонт домов хотят индексировать без дополнительного согласования с собственниками квартир. Минстрой рассмотрит возможность таких изменений в законодательстве РФ. «Минстрой рассмотрит возможность законодательных изменений, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы», — сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минстроя на инициативу Торгово-промышленной палаты (ТПП). Согласно данным, в этом случае, проводить собрание собственников жилья не придется, если повышение тарифов без их решения будет прописано в договоре с управляющей компанией, отметили в ведомстве. ТПП направила такое предложение весной текущего года, как меру поддержки отрасли ЖКХ из-за сложившейся ситуации в стране. «Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях», — напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Он отметил, что, если владельцы этого не делают, то решение принимает муниципальное управление. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что введение новых правил может привести к тому, что управляющая компания попытается выдать этот пункт договора за неизбежный или может утаить его. По его мнению, «если в договоре собственника с УК предусмотрена индексация платы за содержание, то законодательные изменения фактически излишни — в праве действует принцип „свободы договора“», — подчеркнул Склянчук. Ранее сообщалось, что плановая индексация тарифов за услуги ЖКХ не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.