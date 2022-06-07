07 июня 2022

Зеленский отказался продавать газ и уголь за границей

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу Фото:

Украина из-за подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Правительство [Украины] создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством <…>. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем», — сказал Зеленский, передает издание «Страна.ua». Он отметил, что на совещании также решили вопрос о закупке нужного количества энергоресурсов для Украины.

Ранее сообщалось, что Украина больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщал оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины.

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Украина из-за подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Правительство [Украины] создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством <…>. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем», — сказал Зеленский, передает издание «Страна.ua». Он отметил, что на совещании также решили вопрос о закупке нужного количества энергоресурсов для Украины. Ранее сообщалось, что Украина больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщал оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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