Зеленский отказался продавать газ и уголь за границей

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границуФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина из-за подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Правительство [Украины] создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством <…>. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем», — сказал Зеленский, передает издание «Страна.ua». Он отметил, что на совещании также решили вопрос о закупке нужного количества энергоресурсов для Украины.
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Украина из-за подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Правительство [Украины] создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством <…>. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем», — сказал Зеленский, передает издание «Страна.ua». Он отметил, что на совещании также решили вопрос о закупке нужного количества энергоресурсов для Украины. Ранее сообщалось, что Украина больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщал оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины.