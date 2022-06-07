Соратница Шумкова провела обучение для команды управленцев

Замгубернатора Оксана Куташи провела семинар для глав районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи провела обучающий семинар для глав муниципальных районов. В рамках него команда управленцев повышала компетенции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Темами семинара стали новые подходы к поддержке бизнеса и жителей области в период санкций, воспитательная работа в школах, работа с обращениями граждан, лучшие практики в реализации инвестпроектов, благоустройство и другие актуальные вопросы, решение которых позволяет городам, округам и районам двигаться вперед», — говорится на сайте правительства.

Также в семинаре принял участие глава региона Вадим Шумков. Губернатор обсудил с управленцами ключевые, стратегически значимые задачи для развития региона и повышения качества жизни.

Ранее URA.RU писало о том, что соратница Шумкова занялась обучением команды губернатора. Чиновники повышают квалификацию на тренинге «Управленческий минимум». В начале прошлого года для сотрудников ведомств Кургана и области проводился семинар, посвященный теме бизнеса.