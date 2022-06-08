Звезда «Уральских пельменей» Михалкова посетовала на VPN-сервисы

08 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Из-за блокировок VPN-сервисов Михалкова решила больше уделить внимания таким соцсетям, как ВК и Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова заявила, что переходит в социальную сеть «ВКонтакте» и Telegram из-за того, что в России началась блокировка VPN-сервисов, которые позволяли заходить в заблокированные соцсети. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте». «Сегодня многие из нас сталкиваются с блокировкой VPN. Именно поэтому я решила более активно вести своe сообщество в ВК и канал в Telegram», — написала Михалкова. Также она подчеркнула, что будет рада поддержке подписчиков и заранее приветствует их в свои соцсетях. Уроженка Свердловской области экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно ведет свои социальные сети, где делится философскими мыслями и секретами жизни. Так она рассказывала о том, как боялась реакцию бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, почему принимает участие в экологической акции «Вода России», а также делилась секретами, как стать успешной и красивой. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова заявила, что переходит в социальную сеть «ВКонтакте» и Telegram из-за того, что в России началась блокировка VPN-сервисов, которые позволяли заходить в заблокированные соцсети. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте». «Сегодня многие из нас сталкиваются с блокировкой VPN. Именно поэтому я решила более активно вести своe сообщество в ВК и канал в Telegram», — написала Михалкова. Также она подчеркнула, что будет рада поддержке подписчиков и заранее приветствует их в свои соцсетях. Уроженка Свердловской области экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно ведет свои социальные сети, где делится философскими мыслями и секретами жизни. Так она рассказывала о том, как боялась реакцию бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, почему принимает участие в экологической акции «Вода России», а также делилась секретами, как стать успешной и красивой.