В Тюмень привезут детей из опекаемого областью города в Донбассе

Юных спортсменов из ЛНР пригласили в Тюмень сыграть в турнире против тюменцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе своей поездки в Краснодон Луганской области губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил воспитанников спортшкол на мини-турнир в Тюмень. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Самое яркое впечатление от Краснодонского района — это встреча с тренерами спортшкол и их воспитанниками. Дети Донбасса пережили многое. Они столкнулись с тем, что не должны видеть ребята их возраста. Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Устроим мини-турнир», — написал Александр Моор в своем Telegram.

По словам главы региона, общение с жителями Краснодона будет полезно тюменским подросткам. Губернатор считает, что лучше сверстников никто не объяснит им, на чьей стороне правда.

В рамках поездки делегация из Тюмени также подарила спортшколе города Молодогвардейска площадку для воркаута и новые футбольные мячи. Средства на них выделили предприниматели.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.