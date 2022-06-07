В Тюмень привезут детей из опекаемого областью города в Донбассе

В ходе своей поездки в Краснодон Луганской области губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил воспитанников спортшкол на мини-турнир в Тюмень. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Самое яркое впечатление от Краснодонского района — это встреча с тренерами спортшкол и их воспитанниками. Дети Донбасса пережили многое. Они столкнулись с тем, что не должны видеть ребята их возраста. Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Устроим мини-турнир», — написал Александр Моор в своем Telegram.
По словам главы региона, общение с жителями Краснодона будет полезно тюменским подросткам. Губернатор считает, что лучше сверстников никто не объяснит им, на чьей стороне правда.
В рамках поездки делегация из Тюмени также подарила спортшколе города Молодогвардейска площадку для воркаута и новые футбольные мячи. Средства на них выделили предприниматели.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
В ходе своей поездки в Краснодон Луганской области губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил воспитанников спортшкол на мини-турнир в Тюмень. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Самое яркое впечатление от Краснодонского района — это встреча с тренерами спортшкол и их воспитанниками. Дети Донбасса пережили многое. Они столкнулись с тем, что не должны видеть ребята их возраста. Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Устроим мини-турнир», — написал Александр Моор в своем Telegram. По словам главы региона, общение с жителями Краснодона будет полезно тюменским подросткам. Губернатор считает, что лучше сверстников никто не объяснит им, на чьей стороне правда. В рамках поездки делегация из Тюмени также подарила спортшколе города Молодогвардейска площадку для воркаута и новые футбольные мячи. Средства на них выделили предприниматели. Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.