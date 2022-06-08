Губернатор Луганска признал поражение Украины в Северодонецке

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
На Украине допустили превосходство российской армии в Северодонецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Луганской области Сергей Гайдай допустил, что украинским военным нужно будет отступить из Северодонецка. Об этом сообщает французское агентство Франс-Пресс.

«Возможно, нам придется отступить на более укрепленные позиции», — цитирует Гайдая агентство Франс-Пресс. Заявление опубликовано в соцсети Twitter издания.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что российские военные взяли под контроль жилую зону Северодонецка. По его словам, националисты сбежали из города. Информацию подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник, сообщает телеканал 360.

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Глава Луганской области Сергей Гайдай допустил, что украинским военным нужно будет отступить из Северодонецка. Об этом сообщает французское агентство Франс-Пресс. «Возможно, нам придется отступить на более укрепленные позиции», — цитирует Гайдая агентство Франс-Пресс. Заявление опубликовано в соцсети Twitter издания. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что российские военные взяли под контроль жилую зону Северодонецка. По его словам, националисты сбежали из города. Информацию подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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