Губернатор Луганска признал поражение Украины в Северодонецке

На Украине допустили превосходство российской армии в Северодонецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Луганской области Сергей Гайдай допустил, что украинским военным нужно будет отступить из Северодонецка. Об этом сообщает французское агентство Франс-Пресс.

«Возможно, нам придется отступить на более укрепленные позиции», — цитирует Гайдая агентство Франс-Пресс. Заявление опубликовано в соцсети Twitter издания.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что российские военные взяли под контроль жилую зону Северодонецка. По его словам, националисты сбежали из города. Информацию подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник, сообщает телеканал 360.

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