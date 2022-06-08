Минобороны РФ заявило о массовых потерях ВСУ в боях за Святогорск

08 июня 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Украина потеряла 300 националистов, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия потеряла более 300 человек, а также военную технику в ходе боев за Святогорск в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе исхода освобождения ДНР за три дня боев потери украинских войск насчитывается более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронемашин, 36 орудий и минометов. А также четыре установки „Град“», — сообщили в Минобороны РФ. Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска, сообщает сайт MK.RU . Этот город находится на севере ДНР в 40 километрах от изюма. Взятие Святогорска позволяет окружить донецкую украинскую группировку, заявлял URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Российские военные совместно с силами Донбасса освободили значительную территорию ЛНР и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что под контролем военных РФ и Донбасса находится вся территория, кроме Лисичанска и Северодонецка, передает «Федеральное агентство новостей». Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинская армия потеряла более 300 человек, а также военную технику в ходе боев за Святогорск в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе исхода освобождения ДНР за три дня боев потери украинских войск насчитывается более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронемашин, 36 орудий и минометов. А также четыре установки „Град“», — сообщили в Минобороны РФ. Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска, сообщает сайт MK.RU. Этот город находится на севере ДНР в 40 километрах от изюма. Взятие Святогорска позволяет окружить донецкую украинскую группировку, заявлял URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Российские военные совместно с силами Донбасса освободили значительную территорию ЛНР и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что под контролем военных РФ и Донбасса находится вся территория, кроме Лисичанска и Северодонецка, передает «Федеральное агентство новостей».