Губернатор Моор показал в ЛНР мастер-класс по подтягиванию. Видео

08 июня 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

На деньги тюменского бизнеса в ЛНР построили воркаут-площадку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в ЛНР показал местным детям мастер-класс подтягиванию. Об этом глава региона сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту видео. «На территории стадиона спортшколы № 2 города Молодогвардейска на деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Лично опробовал площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — написал Моор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в ЛНР показал местным детям мастер-класс подтягиванию. Об этом глава региона сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту видео. «На территории стадиона спортшколы № 2 города Молодогвардейска на деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Лично опробовал площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — написал Моор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.