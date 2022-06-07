07 июня 2022

Губернатор Моор показал в ЛНР мастер-класс по подтягиванию. Видео

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, спортплощадка, рмк, воркаут
На деньги тюменского бизнеса в ЛНР построили воркаут-площадку (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в ЛНР показал местным детям мастер-класс подтягиванию. Об этом глава региона сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту видео.

«На территории стадиона спортшколы № 2 города Молодогвардейска на деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Лично опробовал площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — написал Моор.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в ЛНР показал местным детям мастер-класс подтягиванию. Об этом глава региона сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту видео. «На территории стадиона спортшколы № 2 города Молодогвардейска на деньги тюменских предпринимателей мы установили площадку для воркаута. Лично опробовал площадку, показал ребятам пару элементов на турнике. Договорились в следующий наш приезд в Краснодонский район посоревноваться в количестве подтягиваний», — написал Моор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство. Эта практика затронула и другие города России, которые приняли решение опекать регионы Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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