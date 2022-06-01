В «Ночь музыки» выступят юные рокеры и пройдет конференция

Юношеские рок-группы выступят 24 июня, а музыкальная конференция пройдет 25 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU

В новом сезоне музыкального фестиваля Ural Music Night, который стартует 24 июня, впервые появятся детские площадки, на которых выступят юношеские рок-группы. А на следующий день пройдет музыкальная конференция. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

«Первая из них [площадок] находится в Большом зале ОДО (Окружной дом офицеров — прим. ред.). Она названа в честь конкурса „В стиле бард-рок“, ежегодно принимающего около 30 детских и юношеских рок-групп со всей России», — рассказали в пресс-службе UMN. Вторая площадка будет носить название «Своя компания у Исеть Парка», здесь выступят эстрадно-вокальные и танцевальные коллективы города.

Также у детских площадок будут свои хэдлайнеры. Ими станут развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» и «Фиксишоу-2022». На следующий день после фестиваля, 25 июня, в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» пройдет профессиональная конференция для музыкантов, представителей музыкальной индустрии и всех любителей музыки.

В программе музыкальной конференции — шоу-рум MPC Distribution, демо-панель, два зала с лекциями и ярмарка. Список экспертов, которые выступят на конференции Ural Music Night-2022, будут опубликованы в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня в Екатеринбурге. В настоящее время известно о трех хэдлайнерах мероприятия — певице МакSим, группе «Курара» и певце Найке Борзове. Однако до сих пор непонятно, кто станет ведущим «Ночь музыки» в 2022 году. Были разговоры о том, что им может стать телеведущий Иван Ургант, однако он опроверг эту информацию, но добавил, что его приглашали. Также были предположения, что музыкальный фестиваль может провести бывшая участница группы «Серебро» или спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но последний заявил, что отказался вести «Ночь музыки» из-за сильной занятости.

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