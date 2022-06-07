Xsolla ликвидирует одну из своих компаний в Перми

Юрлицо объявило о ликвидации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация Xsolla («Иксолла») пермского предпринимателя Александра Агапитова ликвидирует одно из своих юрлиц, зарегистрированное в Перми, — ООО «Иксолла Русский Холдинг». Информация отражена на сайте Федресурса.

«ООО „Иксолла Русский Холдинг“ […] на основании протокола от 24.05.2022 года приняло решение о ликвидации. Настоящим уведомляем о начале процедуры ликвидации. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения в „Вестнике государственной регистрации“», — сообщается на сайте. Председателем ликвидационной комиссии назначена Валентина Чемоданова.

ООО «Иксолла Русский Холдинг» зарегистрировано в 2018 году. Ее владельцами являются корпорация «Иксолла Холдинг компани», а также сам Агапитов. По данным Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ликвидируемого юрлица на период с 2019-го по 2021 год составляла один человек. По итогам прошлого года компания показала убыток в сумме 400 тысяч рублей.

Xsolla основана Агапитовым в 2005 году в Перми как платформа платежных услуг для разработчиков и издателей видеоигр. Ее головной офис находится в Лос-Анджелесе (США). Летом 2021 года компания оказалась в центре скандала после массового увольнения сотрудников. Агапитов решил расстаться с сотрудниками из-за их невовлеченности в рабочий процесс.

В 2022 году предприниматель покинул пост директора компании. Сообщалось, что он сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет работать над инновационными проектами в области Web 3.0.

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