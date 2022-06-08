Ректор МГУ рассказал о реформе системы образования в России

08 июня 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Россия не собирается полностью отказываться от бакалавриата, заявил Виктор Садовничий Фото: Владимир Жабриков @URA.RU Новая российская система обучения после выхода из Болонского процесса будет опираться на собственный опыт и традиции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, образовательная реформа не предусматривает полный отказ от бакалавриата. «Мы не собираемся ломать прежнюю систему образования, мы хотим просто усовершенствовать ее. Главное в нашей новой системе — это фундаментальность. Думаю, будет значительно повышен уровень специалитета», — рассказал Садовничий. «Мы будем опираться на свои традиции, на свой опыт. Будем повышать силу своего образования», — добавил он. Садовничий опроверг данные о полной отмене бакалавриата в России. «Мне кажется, мы все едины в том, что бакалавриат имеет право существовать по отдельным направлениям, например, для иностранных студентов», — отметил ректор МГУ. Виктор Садовничий приехал в Екатеринбург для участия во II Форуме ректоров университетов России и Киргизии. Мероприятие проходит в Уральском федеральном университете. Ранее все высшие учебные заведения России отказались от Болонской системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он отметил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Новая российская система обучения после выхода из Болонского процесса будет опираться на собственный опыт и традиции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, образовательная реформа не предусматривает полный отказ от бакалавриата. «Мы не собираемся ломать прежнюю систему образования, мы хотим просто усовершенствовать ее. Главное в нашей новой системе — это фундаментальность. Думаю, будет значительно повышен уровень специалитета», — рассказал Садовничий. «Мы будем опираться на свои традиции, на свой опыт. Будем повышать силу своего образования», — добавил он. Садовничий опроверг данные о полной отмене бакалавриата в России. «Мне кажется, мы все едины в том, что бакалавриат имеет право существовать по отдельным направлениям, например, для иностранных студентов», — отметил ректор МГУ. Виктор Садовничий приехал в Екатеринбург для участия во II Форуме ректоров университетов России и Киргизии. Мероприятие проходит в Уральском федеральном университете. Ранее все высшие учебные заведения России отказались от Болонской системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он отметил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT.