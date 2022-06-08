Украинцы отказываются сдавать жилье переселенцам. Скрин

08 июня 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

В Виннице людям отказывают в сдаче квартиры в аренду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины отказываются сдавать жилье переселенцам из районов Донбасса, где сейчас происходит вооруженный конфликт. Жалобу на притеснение прав опубликовали на украинском женском форуме «Советчица Кидстафф». «Я в Виннице сейчас. Сегодня первый день искала квартиру для съема. И не нашла пока. Не хотят переселенцам сдавать жилье», — написала пользовательница с ником «Дама с заначкой». Сам пост дважды лайкнули в беседе. Ветка обсуждения родилась на основе беседы о том, как люди живут после переселения в новые для себя регионы. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT. Фото: скриншот Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Украины отказываются сдавать жилье переселенцам из районов Донбасса, где сейчас происходит вооруженный конфликт. Жалобу на притеснение прав опубликовали на украинском женском форуме «Советчица Кидстафф». «Я в Виннице сейчас. Сегодня первый день искала квартиру для съема. И не нашла пока. Не хотят переселенцам сдавать жилье», — написала пользовательница с ником «Дама с заначкой». Сам пост дважды лайкнули в беседе. Ветка обсуждения родилась на основе беседы о том, как люди живут после переселения в новые для себя регионы. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT.