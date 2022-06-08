Жители Украины отказываются сдавать жилье переселенцам из районов Донбасса, где сейчас происходит вооруженный конфликт. Жалобу на притеснение прав опубликовали на украинском женском форуме «Советчица Кидстафф».
«Я в Виннице сейчас. Сегодня первый день искала квартиру для съема. И не нашла пока. Не хотят переселенцам сдавать жилье», — написала пользовательница с ником «Дама с заначкой». Сам пост дважды лайкнули в беседе. Ветка обсуждения родилась на основе беседы о том, как люди живут после переселения в новые для себя регионы.
Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT.
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