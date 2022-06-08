В совете при Минобороны назвали главное направление 3 этапа СВО

08 июня 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Приморское направление должно стать третьим этапом спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приморское направление может стать одним из основных в третьем этапе спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Очевидно, что Одесса и Николаев станут третьим этапом специальной военной операции. И произойдет это после того, как основная группировка вооруженных сил Украины на Донбассе будет разгромлена и капитулирует. После этого Приморское направление может стать одним из основных», — подчеркнул Игорь Коротченко. По словам спикера, выход Вооруженных сил России на Одессу и Николаев позволит полностью перекрыть доступ Украины к морю. «Это совершенно естественный ход событий, поскольку позволит полностью перекрыть доступ Украины к морю, тем самым существенно ухудшив ее военно-стратегическое положение и создав благоприятные условия для наших дальнейших действий. Не берусь делать какие-то прогнозы по времени, так как в ходе боевых действий мы видим достаточно хорошо укрепленную оборону противника, идут достаточно ожесточенные столкновения. Здесь важна последовательность действий и, самое главное, минимизация наших собственных потерь. Российская военная машина движется вперед», — добавил Коротченко. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что после взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск, а затем пойти на Харьков и Одессу. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента России Владимира Путина, является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Приморское направление может стать одним из основных в третьем этапе спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Очевидно, что Одесса и Николаев станут третьим этапом специальной военной операции. И произойдет это после того, как основная группировка вооруженных сил Украины на Донбассе будет разгромлена и капитулирует. После этого Приморское направление может стать одним из основных», — подчеркнул Игорь Коротченко. По словам спикера, выход Вооруженных сил России на Одессу и Николаев позволит полностью перекрыть доступ Украины к морю. «Это совершенно естественный ход событий, поскольку позволит полностью перекрыть доступ Украины к морю, тем самым существенно ухудшив ее военно-стратегическое положение и создав благоприятные условия для наших дальнейших действий. Не берусь делать какие-то прогнозы по времени, так как в ходе боевых действий мы видим достаточно хорошо укрепленную оборону противника, идут достаточно ожесточенные столкновения. Здесь важна последовательность действий и, самое главное, минимизация наших собственных потерь. Российская военная машина движется вперед», — добавил Коротченко. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что после взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск, а затем пойти на Харьков и Одессу. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента России Владимира Путина, является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.