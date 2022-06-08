Помощник Путина предрек восстановление Российской Империи

Территория современной России не всегда будет меньше, чем та, что занимала Российская Империя. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский во время выступления на международном форуме «История для будущего. Образ Петра».
«Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — приводит слова Владимира Мединского РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о желании России восстановить границы империи являются спекуляцией. По его словам, это не соответствует действительности. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володацкий в разговоре с URA.RU подчеркнул, что лично у Путина нет имперских амбиций. По его словам, президент РФ создает «пояс безопасности на ближайшие 100 лет».
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.
Территория современной России не всегда будет меньше, чем та, что занимала Российская Империя. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский во время выступления на международном форуме «История для будущего. Образ Петра». «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — приводит слова Владимира Мединского РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о желании России восстановить границы империи являются спекуляцией. По его словам, это не соответствует действительности. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володацкий в разговоре с URA.RU подчеркнул, что лично у Путина нет имперских амбиций. По его словам, президент РФ создает «пояс безопасности на ближайшие 100 лет».