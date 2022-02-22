Путин высказался о восстановлении Российской империи

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Разговоры о восстановлении Российской империи не соответствуют действительности, отметил Владимир Путин Фото:

Разговоры о желании РФ восстановить границы Российской империи являются спекуляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи. Это не соответствует действительности», — передает MK.RU слова Путина.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Путин намерен вернуть территории Российской Империи. С призывом вернуть границы Российской империи выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он предположил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.

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Разговоры о желании РФ восстановить границы Российской империи являются спекуляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи. Это не соответствует действительности», — передает MK.RU слова Путина. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Путин намерен вернуть территории Российской Империи. С призывом вернуть границы Российской империи выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он предположил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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