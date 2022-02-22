Путин высказался о восстановлении Российской империи

Разговоры о желании РФ восстановить границы Российской империи являются спекуляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи. Это не соответствует действительности», — передает MK.RU слова Путина.
Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Путин намерен вернуть территории Российской Империи. С призывом вернуть границы Российской империи выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он предположил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.
Разговоры о желании РФ восстановить границы Российской империи являются спекуляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи. Это не соответствует действительности», — передает MK.RU слова Путина. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Путин намерен вернуть территории Российской Империи. С призывом вернуть границы Российской империи выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он предположил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.