Депутат Водолацкий: у Путина и России нет имперских амбиций

08 апреля 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

У президента РФ Владимира Путина нет имперских амбиций, он создает пояс безопасности России, заявил URA.RU депутат Госдумы Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни у России, ни лично у президента РФ Владимира Путина нет имперских амбиций. Путин занимается созданием «пояса безопасности на ближайшие 100 лет», заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Зачем мы расширяем свои границы? Только с одной целью — мы должны обеспечить безопасность нашего государства, чтобы все поколения россиян чувствовали себя в безопасности. История, как известно, циклична: каждые 75-100 лет вокруг России сжималось кольцо недружественных сил. Сейчас мы как раз проходим этот период. Мы хотим, чтобы вокруг России были дружественные нам страны: Молдова, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и так далее. Мы создаем не Российскую империю, а пояс безопасности хотя бы на будущие 100 лет. Этим сегодня и занимается президент России», — заявил Водолацкий. Спецоперация России на Украине по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Также Россия добивается нейтрального статуса для соседнего государства. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ни у России, ни лично у президента РФ Владимира Путина нет имперских амбиций. Путин занимается созданием «пояса безопасности на ближайшие 100 лет», заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Зачем мы расширяем свои границы? Только с одной целью — мы должны обеспечить безопасность нашего государства, чтобы все поколения россиян чувствовали себя в безопасности. История, как известно, циклична: каждые 75-100 лет вокруг России сжималось кольцо недружественных сил. Сейчас мы как раз проходим этот период. Мы хотим, чтобы вокруг России были дружественные нам страны: Молдова, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и так далее. Мы создаем не Российскую империю, а пояс безопасности хотя бы на будущие 100 лет. Этим сегодня и занимается президент России», — заявил Водолацкий. Спецоперация России на Украине по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Также Россия добивается нейтрального статуса для соседнего государства.