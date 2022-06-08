Миронов признал, что его авто сбило человека в центре Москвы

08 июня 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Миронов пообещал помочь пострадавшему Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Сергей Миронов подтвердил, что его автомобиль столкнулся с велосипедистом в центре Москвы. По словам парламентария, момента аварии он не видел, так как работал в машине с документами. «Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что благодарен скорой помощи, которая оперативно подъехала и оказала помощь потерпевшему. По словам Миронова, пострадавший велосипедист госпитализирован с травмой ноги. Депутат также пообещал, что будет следить за его здоровьем и поможет молодому человеку восстановиться. Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий команде журналистки Ксении Собчак, заявил, что машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутат Госдумы Сергей Миронов подтвердил, что его автомобиль столкнулся с велосипедистом в центре Москвы. По словам парламентария, момента аварии он не видел, так как работал в машине с документами. «Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что благодарен скорой помощи, которая оперативно подъехала и оказала помощь потерпевшему. По словам Миронова, пострадавший велосипедист госпитализирован с травмой ноги. Депутат также пообещал, что будет следить за его здоровьем и поможет молодому человеку восстановиться. Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий команде журналистки Ксении Собчак, заявил, что машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.