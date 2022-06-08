Собчак: автомобиль Миронова сбил курьера в Москве

Автомобиль с правительственными номерами сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщает «Москва 24». Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий команде журналистки Ксении Собчак, пишет, что автомобиль числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
«Автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. На месте работают экстренные службы. Пострадавшему оказывают помощь медики», — передает «Москва 24» в своем telegram-канале.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что автомобиль Genesis, который сбил пешехода, числится за Мироновым с 2012 года. По словам очевидцев, которые приводит telegram-канал, в момент аварии депутат находился в салоне машины.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Справедливой России». На момент публикации ответ не был получен.
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Автомобиль с правительственными номерами сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщает «Москва 24». Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий команде журналистки Ксении Собчак, пишет, что автомобиль числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. «Автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. На месте работают экстренные службы. Пострадавшему оказывают помощь медики», — передает «Москва 24» в своем telegram-канале. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что автомобиль Genesis, который сбил пешехода, числится за Мироновым с 2012 года. По словам очевидцев, которые приводит telegram-канал, в момент аварии депутат находился в салоне машины. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Справедливой России». На момент публикации ответ не был получен.