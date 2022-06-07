07 июня 2022

Новый премьер ДНР начинал карьеру в ЯНАО

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Алексей Текслер на открытии выездной стажировки по программе «Федеральная практика». Челябинск, хоценко виталий
Виталий Хоценко работал в правительстве округа Фото:

Виталий Хоценко, который назначен исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР), начинал свою карьеру на Ямале. В ЯНАО чиновник известен по работе в ОГТРК «Ямал-Регион» и в правительстве округа.

Виталий Хоценко приехал на Ямал в 2008 году и работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года он перешел на работу в правительство округа, где стал директором департамента по науке и инновациям ЯНАО. Позже Хоценко стал экспертом-консультантом первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов. Ранее стало известно, что правительство ДНР возглавит экс-чиновник кабмина России. Указ об отставке прежнего премьера и правительства ДНР глава республики Денис Пушилин подписал 8 июня.

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Виталий Хоценко, который назначен исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР), начинал свою карьеру на Ямале. В ЯНАО чиновник известен по работе в ОГТРК «Ямал-Регион» и в правительстве округа. Виталий Хоценко приехал на Ямал в 2008 году и работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года он перешел на работу в правительство округа, где стал директором департамента по науке и инновациям ЯНАО. Позже Хоценко стал экспертом-консультантом первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки. Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов. Ранее стало известно, что правительство ДНР возглавит экс-чиновник кабмина России. Указ об отставке прежнего премьера и правительства ДНР глава республики Денис Пушилин подписал 8 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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