Новый премьер ДНР начинал карьеру в ЯНАО

Виталий Хоценко работал в правительстве округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Виталий Хоценко, который назначен исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР), начинал свою карьеру на Ямале. В ЯНАО чиновник известен по работе в ОГТРК «Ямал-Регион» и в правительстве округа.

Виталий Хоценко приехал на Ямал в 2008 году и работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года он перешел на работу в правительство округа, где стал директором департамента по науке и инновациям ЯНАО. Позже Хоценко стал экспертом-консультантом первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов. Ранее стало известно, что правительство ДНР возглавит экс-чиновник кабмина России. Указ об отставке прежнего премьера и правительства ДНР глава республики Денис Пушилин подписал 8 июня.