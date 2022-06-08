Пушилин назначил в руководство ДНР региональных чиновников РФ

Глава ДНР Денис Пушилин назначил на место первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики и зампредседателя правительства ДНР российских региональных чиновников. Об этом стало известно из указов главы республики.
«Назначить Александра Костомарова первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Назначить заместителя председателя правительства ДНР Евгения Солнцева», — сообщается в указах подписанных Пушилиным.
Костомаров ранее занимал должность вице-губернатора Ульяновской области РФ. До назначения зампредседателем правительства ДНР Солнцев был помощником главы Минстроя РФ.
Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.
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