Подростка доставили в больницу с переломом голени и вывихом плечаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства.
ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.
В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства. ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.