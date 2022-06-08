08 июня 2022

Екатеринбуржец сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный. ДТП попало на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка доставили в больницу с переломом голени и вывихом плеча Фото:

В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства.

ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.

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В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства. ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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