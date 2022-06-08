Екатеринбуржец сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный. ДТП попало на видео

09 июня 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Подростка доставили в больницу с переломом голени и вывихом плеча Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства. ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил 13-летнего подростка перебегающего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 13-летний ребенок с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу № 9», — рассказали сотрудники ведомства. ДТП произошло в 19:50 в районе ЖБИ на улице 40 лет Комсомола. По словам водителя, он двигался со скоростью 40 км/ч, и не заметил выбегающего мальчика из-за соседнего автомобиля. Мужчина имеет шестилетний стаж вождения, за это время к штрафам за нарушение ПДД привлекался дважды. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Академическом, КАМАЗ влетел в кроссовер, который затем снес светофор. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.