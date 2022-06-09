Рейс в Кольцово вынужденно совершил посадку в Тюмени из-за тумана

09 июня 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Самолет из Москвы вынужденно сел в Тюмени из-за тумана в Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс по маршруту «Москва — Екатеринбург» вынужденно приземлился в Тюмени из-за метеоусловий в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец. «Сделали три круга над Екатеринбургом и вынужденно полетели на посадку в Тюмень. Экипаж самолета объявил, что пересадка из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово», — рассказал пассажир рейса. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 8 июня в 23:45 и совершил посадку в Тюмени через 4 часа. По словам пассажира, выпускают только желающих остаться в Тюмени, остальные сидят в салоне самолета. Экипаж сообщил, что если к 6:35 погода в Екатеринбурге не улучшиться, то пассажиров пригласят в здание тюменского терминала. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень. Пассажиры ждут пока улучшится погода в Екатеринбурге внутри самолета Фото: читатель URA.RU Терминал аэропорта Кольцово Скрин Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Рейс по маршруту «Москва — Екатеринбург» вынужденно приземлился в Тюмени из-за метеоусловий в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец. «Сделали три круга над Екатеринбургом и вынужденно полетели на посадку в Тюмень. Экипаж самолета объявил, что пересадка из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово», — рассказал пассажир рейса. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 8 июня в 23:45 и совершил посадку в Тюмени через 4 часа. По словам пассажира, выпускают только желающих остаться в Тюмени, остальные сидят в салоне самолета. Экипаж сообщил, что если к 6:35 погода в Екатеринбурге не улучшиться, то пассажиров пригласят в здание тюменского терминала. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.