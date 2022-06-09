Рейс в Кольцово вынужденно совершил посадку в Тюмени из-за тумана

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, трап, самолет, авиаперевозки, перевозка пассажиров
Самолет из Москвы вынужденно сел в Тюмени из-за тумана в Кольцово Фото:

Рейс по маршруту «Москва — Екатеринбург» вынужденно приземлился в Тюмени из-за метеоусловий в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец.

«Сделали три круга над Екатеринбургом и вынужденно полетели на посадку в Тюмень. Экипаж самолета объявил, что пересадка из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово», — рассказал пассажир рейса.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 8 июня в 23:45 и совершил посадку в Тюмени через 4 часа. По словам пассажира, выпускают только желающих остаться в Тюмени, остальные сидят в салоне самолета. Экипаж сообщил, что если к 6:35 погода в Екатеринбурге не улучшиться, то пассажиров пригласят в здание тюменского терминала. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.

Пассажиры ждут пока улучшится погода в Екатеринбурге внутри самолета
Фото:
Терминал аэропорта Кольцово

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Рейс по маршруту «Москва — Екатеринбург» вынужденно приземлился в Тюмени из-за метеоусловий в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец. «Сделали три круга над Екатеринбургом и вынужденно полетели на посадку в Тюмень. Экипаж самолета объявил, что пересадка из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кольцово», — рассказал пассажир рейса. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево 8 июня в 23:45 и совершил посадку в Тюмени через 4 часа. По словам пассажира, выпускают только желающих остаться в Тюмени, остальные сидят в салоне самолета. Экипаж сообщил, что если к 6:35 погода в Екатеринбурге не улучшиться, то пассажиров пригласят в здание тюменского терминала. В пресс-службе Кольцово подтвердили, что восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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