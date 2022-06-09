Вице-премьер Сербии: визит Лаврова в страну был неудобен

09 июня 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Самолету Лаврова закрыли небо Болгария, Северная Македония и Черногория Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Белград создавал трудности для страны. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович. «Один только анонс визита российского министра иностранных дел Лаврова поставил Белград и лично президента [Александра] Вучича в весьма затруднительное положение», — пояснила Михайлович. Ее слова приводит РИА «Новости». Также она отметила, что они с президентом Сербии Вучичом не хотят, чтобы за их спиной решали мировые проблемы. «Я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы за нашей спиной решали мировые проблемы», — подытожила вице-премьер. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова, у которого был запланирован визит в Сербию. Перенос визита российского министра «положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны», сказала тогда Михайлович. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Визит министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Белград создавал трудности для страны. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович. «Один только анонс визита российского министра иностранных дел Лаврова поставил Белград и лично президента [Александра] Вучича в весьма затруднительное положение», — пояснила Михайлович. Ее слова приводит РИА «Новости». Также она отметила, что они с президентом Сербии Вучичом не хотят, чтобы за их спиной решали мировые проблемы. «Я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы за нашей спиной решали мировые проблемы», — подытожила вице-премьер. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова, у которого был запланирован визит в Сербию. Перенос визита российского министра «положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны», сказала тогда Михайлович.