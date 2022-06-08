08 июня 2022

Вице-премьер Сербии обрадовалась срыву визита Лаврова в страну. «Хорошо, что он не приехал»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Зорана Михайлович: «Хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию» Фото:

Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs.

По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков.

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.

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Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs. По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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