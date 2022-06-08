Вице-премьер Сербии обрадовалась срыву визита Лаврова в страну. «Хорошо, что он не приехал»

09 июня 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Зорана Михайлович: «Хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs. По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs. По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.