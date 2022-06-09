Херсон готов восстановить сообщение с Крымом

09 июня 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Ж/Д сообщение между Херсоном и Крымом было прервано 8 лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Регион готов возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Также он отметил, что будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение. «После полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение. У Запорожской области и Крыма большие возможности для развития межрегионального взаимодействия», — подытожил заместитель. 8 лет назад киевские власти прервали грузовое железнодорожное сообщение. Это было сделано с целью, устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. В Херсоне уже заработали российское телевидение и радио. Также жителям стали выдавать паспорта граждан РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Регион готов возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Также он отметил, что будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение. «После полной стабилизации ситуации в регионе также будет запущено и пассажирское железнодорожное сообщение. У Запорожской области и Крыма большие возможности для развития межрегионального взаимодействия», — подытожил заместитель. 8 лет назад киевские власти прервали грузовое железнодорожное сообщение. Это было сделано с целью, устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. В Херсоне уже заработали российское телевидение и радио. Также жителям стали выдавать паспорта граждан РФ.