В ХМАО назовут улицу в честь первого главы ДНР Захарченко

09 июня 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Александр Захарченко погиб в 2018 году. На него было совершено покушение Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом URA.RU рассказала глава города Наталья Гулина. «12 июня мы будем об этом [переименовании улицы] объявлять. Дума нам согласовала. К нам обратилось наше общество спецназовцев с предложением, что этот человек олицетворяет мужество и победу. Мы поддерживаем спецоперацию, поэтому решили переименовать [улицу]», — отметила Гулина в разговоре с корреспондентом URA.RU. Официально о смене названия улицы власти Радужного объявят на праздновании Дня России 12 июня. Через несколько дней появятся соответствующие обновленные указатели. Александр Захарченко был первым главой ДНР. Лидер погиб в результате покушения на него в 2018 году. URA.RU рассказывало и о других случаях, когда общественность высказывалась в поддержку спецоперации на территории Украины. Ранее рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку российской армии. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом URA.RU рассказала глава города Наталья Гулина. «12 июня мы будем об этом [переименовании улицы] объявлять. Дума нам согласовала. К нам обратилось наше общество спецназовцев с предложением, что этот человек олицетворяет мужество и победу. Мы поддерживаем спецоперацию, поэтому решили переименовать [улицу]», — отметила Гулина в разговоре с корреспондентом URA.RU. Официально о смене названия улицы власти Радужного объявят на праздновании Дня России 12 июня. Через несколько дней появятся соответствующие обновленные указатели. Александр Захарченко был первым главой ДНР. Лидер погиб в результате покушения на него в 2018 году. URA.RU рассказывало и о других случаях, когда общественность высказывалась в поддержку спецоперации на территории Украины. Ранее рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку российской армии. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.