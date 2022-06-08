В Новом Уренгое продают лимонад с муравьями. Фото

09 июня 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Лимонад мужчина приобрел в местном магазине разливных напитков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нового Уренгоя нашел в бутылке с лимонадом муравьев. Товар мужчина приобрел в местном магазине разливных напитков «Жигули», который находится на южной части города. Об этом горожанин сообщил, опубликовав фото насекомых в соцсети в «ВКонтакте». «Лимонад на разлив с муравьями!», — написал Денис Кузнецов в группе «Аварийный Новый Уренгой». Читатели в комментариях отнеслись с юмором к такой новости. «И попил, и поел», — отметил Александр Корниенко. «Мясо по цене воды», — добавил Игорь Бруслов. «Пищевые добавки. Если вы спортсмен очень полезно», — подчеркнул Билал Бибулатов. Исходя из информации на втором фото, магазин расположен по адресу Ленинградский проспект, 10А. Агентство попыталось выяснить, откуда в лимонаде появились муравьи, однако на звонки корреспондента в магазине не ответили. Ранее сообщалось, что жители Надыма нашли в банке с горошком гусеницу. Товар горожане приобрели в одном из крупных сетевых магазинов города. Тогда покупатели отметили, что такая ситуация в указанном магазине происходит не в первый раз. Муравьи в лимонаде Денис Кузнецов Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Житель Нового Уренгоя нашел в бутылке с лимонадом муравьев. Товар мужчина приобрел в местном магазине разливных напитков «Жигули», который находится на южной части города. Об этом горожанин сообщил, опубликовав фото насекомых в соцсети в «ВКонтакте». «Лимонад на разлив с муравьями!», — написал Денис Кузнецов в группе «Аварийный Новый Уренгой». Читатели в комментариях отнеслись с юмором к такой новости. «И попил, и поел», — отметил Александр Корниенко. «Мясо по цене воды», — добавил Игорь Бруслов. «Пищевые добавки. Если вы спортсмен очень полезно», — подчеркнул Билал Бибулатов. Исходя из информации на втором фото, магазин расположен по адресу Ленинградский проспект, 10А. Агентство попыталось выяснить, откуда в лимонаде появились муравьи, однако на звонки корреспондента в магазине не ответили. Ранее сообщалось, что жители Надыма нашли в банке с горошком гусеницу. Товар горожане приобрели в одном из крупных сетевых магазинов города. Тогда покупатели отметили, что такая ситуация в указанном магазине происходит не в первый раз.