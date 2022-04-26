Путин присвоил Делимханову звание Героя России

26 апреля 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Адаму Делимханову (в центре) присвоено звание Героя России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Делимханов руководил штурмовой операцией в Мариуполе. Его действия во время спецоперации также высоко оценивал глава Чечни Рамзан Кадыров. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия. Сам город был освобожден от националистов российскими войсками, сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Делимханов руководил штурмовой операцией в Мариуполе. Его действия во время спецоперации также высоко оценивал глава Чечни Рамзан Кадыров. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия. Сам город был освобожден от националистов российскими войсками, сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.