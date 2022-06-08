Алексей Текслер открыл серию встреч с VIP-силовиками, губернаторами и представителям федеральных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 июня провел рабочую встречу с заместителем генпрокурора России Сергеем Зайцевым и главой надзорного ведомства по региону Кареном Габриеляном. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Губернатор Алексей Текслер, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев и областной прокурор Карен Габриелян в рамках рабочей встречи обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Стороны определили основные приоритеты и задачи в совместной работе областного правительства и прокуратуры», — пояснили в пресс-службе.

Также сегодня в Челябинске пройдет совещание-семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Текслера, Вадима Шумкова и Александра Моора на него придет первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Участие в совещании примут замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и полпред в УрФО Владимир Якушев.

На следующий день главы субъектов УрФО обсудят перспективы развития внутреннего туризма на Урале. Мероприятие будет выездным — на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» под Миассом.

Губернатор Алексей Текслер (слева) обсудил ситуацию в Челябинской области с замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым (слева на заднем плане) и прокурором региона Кареном Габриеляном Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области