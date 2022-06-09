Бывшего тюменского топ-менеджера осудили в Кургане

09 июня 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к штрафу. Он также должен возместить ущерб в 66 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский суд признал бывшего гендиректора предприятия по производству алкогольных напитков, расположенного в соседнем регионе, виновным в уклонении от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. По данным источников URA.RU, речь идет о предприятии из Тюменской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации из соседнего региона, осуществляющей производство алкогольных напитков. Руководитель предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации)», — рассказали в СУ СК. Суд установил, что осужденный, будучи гендиректором предприятия, уклонился от уплаты НДС за II и III кварталы 2016 года. Он указал в налоговых декларациях ложные сведения о заключении фиктивных сделок с организацией, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом, он увеличил право на налоговый вычет и, соответственно, уменьшил сумму НДС. Ущерб оценен в 66 млн рублей. Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. Суд приговорил мужчину к штрафу в 300 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск налоговой службы о взыскании неуплаченных налогов. По данным источников URA.RU, близких к силовым структурам, речь идет об Ишимском винно-водочном заводе (Тюменская область). По данным СБИС, операции по счетам этого предприятия приостановлены по решению налоговой службы. Сейчас оно находится в стадии банкротства, введена процедура наблюдения. Решение суда об этом опубликовано в картотеке арбитражных дел. В документе отмечается, что до сентября 2021 года ООО «Ишимский винно-водочный завод» было зарегистрировано на территории Курганской области. Контактов экс-гендиректора предприятия в распоряжении URA.RU нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский суд признал бывшего гендиректора предприятия по производству алкогольных напитков, расположенного в соседнем регионе, виновным в уклонении от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. По данным источников URA.RU, речь идет о предприятии из Тюменской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации из соседнего региона, осуществляющей производство алкогольных напитков. Руководитель предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации)», — рассказали в СУ СК. Суд установил, что осужденный, будучи гендиректором предприятия, уклонился от уплаты НДС за II и III кварталы 2016 года. Он указал в налоговых декларациях ложные сведения о заключении фиктивных сделок с организацией, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом, он увеличил право на налоговый вычет и, соответственно, уменьшил сумму НДС. Ущерб оценен в 66 млн рублей. Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области. Суд приговорил мужчину к штрафу в 300 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск налоговой службы о взыскании неуплаченных налогов. По данным источников URA.RU, близких к силовым структурам, речь идет об Ишимском винно-водочном заводе (Тюменская область). По данным СБИС, операции по счетам этого предприятия приостановлены по решению налоговой службы. Сейчас оно находится в стадии банкротства, введена процедура наблюдения. Решение суда об этом опубликовано в картотеке арбитражных дел. В документе отмечается, что до сентября 2021 года ООО «Ишимский винно-водочный завод» было зарегистрировано на территории Курганской области. Контактов экс-гендиректора предприятия в распоряжении URA.RU нет.