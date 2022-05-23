Bild: Шольц специально затягивает поставки вооружения на Украину

23 мая 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

ВСУ давно могли бы использовать немецкие БМП, если бы правительство Германии не затягивало поставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство и ведомство канцлера Германии Олафа Шольца намеренно затягивает поставки боевых машин на Украину. Об этом говорится в статье в немецком издании Bild. «Правительство ФРГ не хочет поставлять боевые машины пехоты Marder и продолжает утверждать, что у Бундесвера нет бронетранспортеров, которые могли бы помочь Украине. Федеральный совет безопасности, в котором доминирует Канцелярия, также более месяца блокирует экспорт до 100 идентичных танков в Украину», — сообщают авторы, ссылаясь на информацию из внутреннего документа министерства обороны Германии. Как отметили в издании, Германия могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из тех сотен БМП, которые страна может выделить для помощи Украине. Авторы также указали, что боевые машины могли бы уже сейчас использоваться ВСУ, если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal. Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Вооруженные силы Германии исчерпали запасы оружия для поставок на Украину. Ее слова подтвердил и сам канцлер страны Олаф Шольц, передает RT. Однако позже правящая в Германии коалиция «Светофор» договорилась о поставках тяжелых вооружений на Украину. Кроме того, общественные деятели Германии обратились к канцлеру Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию. А около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее одобрительной позиции по оказанию военной помощи Украине. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

Правительство и ведомство канцлера Германии Олафа Шольца намеренно затягивает поставки боевых машин на Украину. Об этом говорится в статье в немецком издании Bild. «Правительство ФРГ не хочет поставлять боевые машины пехоты Marder и продолжает утверждать, что у Бундесвера нет бронетранспортеров, которые могли бы помочь Украине. Федеральный совет безопасности, в котором доминирует Канцелярия, также более месяца блокирует экспорт до 100 идентичных танков в Украину», — сообщают авторы, ссылаясь на информацию из внутреннего документа министерства обороны Германии. Как отметили в издании, Германия могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из тех сотен БМП, которые страна может выделить для помощи Украине. Авторы также указали, что боевые машины могли бы уже сейчас использоваться ВСУ, если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal. Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Вооруженные силы Германии исчерпали запасы оружия для поставок на Украину. Ее слова подтвердил и сам канцлер страны Олаф Шольц, передает RT. Однако позже правящая в Германии коалиция «Светофор» договорилась о поставках тяжелых вооружений на Украину. Кроме того, общественные деятели Германии обратились к канцлеру Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию. А около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее одобрительной позиции по оказанию военной помощи Украине. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.