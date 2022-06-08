08 июня 2022

Тюменцы заявили о новых случаях стрельбы по детям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная городская акция
Со слов жителей, по детям стреляют из пневматического оружия Фото:

В поселке Московский Тюменского района зафиксированы новые случаи стрельбы из пневматики по детям. Об этом жители сообщают в социальной сети «ВКонтакте». Впервые подобные инциденты произошли 6 июня.

«8 июня в поселке Московский опять стреляли по детям. Где там наши „чиновники года“ — администрация? Почему такой беспредел на вверенной вам территории?!» — такой пост появился в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях жительница поселка Ксения Жукова отметила, что пострадавшие дети уже указали на предполагаемого виновника. Однако подчеркнула, что «с этим мальчиком не все так однозначно…». Связаться с девушкой и уточнить, что она имела в виду, не удалось.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, первый случай стрельбы по детям случился 6 июня. После того, как ситуация была обнародована, проверку по данному факту начала прокуратура региона.

Фото раны на очередном пострадавшем разместили в социальных сетях
Фото:

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В поселке Московский Тюменского района зафиксированы новые случаи стрельбы из пневматики по детям. Об этом жители сообщают в социальной сети «ВКонтакте». Впервые подобные инциденты произошли 6 июня. «8 июня в поселке Московский опять стреляли по детям. Где там наши „чиновники года“ — администрация? Почему такой беспредел на вверенной вам территории?!» — такой пост появился в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях жительница поселка Ксения Жукова отметила, что пострадавшие дети уже указали на предполагаемого виновника. Однако подчеркнула, что «с этим мальчиком не все так однозначно…». Связаться с девушкой и уточнить, что она имела в виду, не удалось. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, первый случай стрельбы по детям случился 6 июня. После того, как ситуация была обнародована, проверку по данному факту начала прокуратура региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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