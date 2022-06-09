В Кремле сообщили, когда закончится спецоперация на Украине

Спецоперация в Донбассе и на Украине закончится, когда будут выполнены задачи, поставленные президентом России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Кремле и президент Владимир Путин обозначили задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означить окончание СВО», — заявил Песков.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, которому 26 апреля президент Путин присвоил звание Героя Росси за мужество и героизм, выразил надежду, что спецоперация на Украине закончится к концу 2022 года. По его словам, предпосылки для этого есть.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.
Спецоперация в Донбассе и на Украине закончится, когда будут выполнены задачи, поставленные президентом России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В Кремле и президент Владимир Путин обозначили задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означить окончание СВО», — заявил Песков. Депутат Госдумы Адам Делимханов, которому 26 апреля президент Путин присвоил звание Героя Росси за мужество и героизм, выразил надежду, что спецоперация на Украине закончится к концу 2022 года. По его словам, предпосылки для этого есть. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.