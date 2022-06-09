Путин отменил требование о продаже половины валютной выручки

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Теперь долю будет определять правительственная комиссия.
«Внести в указ изменения, согласно которым участники внешнеэкономической деятельности должны продавать иностранную валюту. Он вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В конце мая этого года глава государства также подписал указ, согласно которому снижаются требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Ранее такие меры были введены из-за того, что западные страны ввели жесткие санкции против РФ, поводом которых стала проводимая спецоперация на Украине. Подобные антикризисные решения президента РФ не дали жестким западным санкциям разрушить экономику, отмечают иностранные СМИ.
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